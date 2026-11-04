Agniveer: बड़ी खबर, 75 फीसदी अग्निवीर सैनिकों को 2 साल का एक्सटेंशन, CDS ने किया एलान

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना में अग्निवीर पदों पर नौकरी कर रहे सैनिकों के लिए बड़ी खबर है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने अग्निवीरों को दो साल का एक्सटेंशन देने का एलान किया है। ऐसे में अब अग्निवीरों का कार्यकाल 4 की बजाय 6 साल का हो जायेगा। कैबिनेट की ओर से इस फैसले को अप्रूव कर दिया गया है।

दिवाली पर मिला अग्निवीरों को तोहफा आपको बता दें कि पहले से ही इस पर बैठक चल रही थी। इसके बाद कैबिनेट द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है और अब दिवाली से पहले अग्निवीरों को सेवा विस्तार का तोहफा मिला है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 25 फीसदी अग्निवीरों को पहले से ही परमानेंट करने की घोषणा की गई थी।