राजस्थान में खौफनाक वारदात: मां ने कैंची से ली दो बच्चों की जान, फिर कर लिया सुसाइड
राजस्थान के अलवर में एक महिला ने कथित तौर पर कैंची से अपने दो नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के अलवर में रविवार को एक महिला ने कथित तौर पर कैंची से अपने दो नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, यह घटना खेरली कस्बे के पास दंतिया गांव में हुई।
बताया जा रहा है कि बच्ची के बाहर खेलने जाने को लेकर हुए विवाद के बाद, उषा शर्मा ने अपने पांच साल के बेटे मुकुल और चार साल की बेटी नंदिनी पर हमला कर दिया। उषा बच्चों को एक कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया, फिर कैंची से उन पर हमला कर दिया।
अलवर में मां ने दो बच्चों की कैंची से हत्या की
पुलिस ने बताया कि इसके बाद उसने खुद को भी घायल कर लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीण घर की ओर दौड़े और दरवाजा तोड़कर अंदर गए, जहां उन्होंने महिला और उसके दोनों बच्चों को घायल अवस्था में पाया।
घर पर मौजूद उषा की छोटी बहन मनीषा उन्हें देखकर बहुत परेशान हो गई और उसने अपना सिर दीवार और फर्श पर मारकर खुद को घायल कर लिया।
बच्चों के बाद मां ने खुद भी आत्महत्या की
ग्रामीण चारों को खेरली के उप-जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मुकुल को मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान उषा और नंदिनी की भी मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मनीषा को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि उषा के पति अमित शर्मा गुजरात में एक निजी कंपनी में काम करते हैं, जबकि मनीषा के पति अंकित शर्मा जयपुर के एक निजी अस्पताल में नर्स हैं।
कठूमर सर्कल ऑफिसर जोगिंदर सिंह राजावत और खेरली पुलिस गांव पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। शवों को खेरली अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है। मामले की आगे की जांच चल रही है।
यह भी पढ़ें- राजस्थान: खेत में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 15 क्विंटल बारूद बरामद
यह भी पढ़ें- राजस्थान के बांसवाड़ा में रात में बाहर जाने से टोका तो पोती ने दादा पर किया हमला, मौत