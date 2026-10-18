राजस्थान में खौफनाक वारदात: मां ने कैंची से ली दो बच्चों की जान, फिर कर लिया सुसाइड

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के अलवर में रविवार को एक महिला ने कथित तौर पर कैंची से अपने दो नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, यह घटना खेरली कस्बे के पास दंतिया गांव में हुई।

बताया जा रहा है कि बच्ची के बाहर खेलने जाने को लेकर हुए विवाद के बाद, उषा शर्मा ने अपने पांच साल के बेटे मुकुल और चार साल की बेटी नंदिनी पर हमला कर दिया। उषा बच्चों को एक कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया, फिर कैंची से उन पर हमला कर दिया।

अलवर में मां ने दो बच्चों की कैंची से हत्या की पुलिस ने बताया कि इसके बाद उसने खुद को भी घायल कर लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीण घर की ओर दौड़े और दरवाजा तोड़कर अंदर गए, जहां उन्होंने महिला और उसके दोनों बच्चों को घायल अवस्था में पाया।