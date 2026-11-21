डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में घर पर नूडल्स बनाकर खाने के बाद एक सात साल की बच्ची की मौत हो गई और उसकी बड़ी बहन बीमार पड़ गई। अधिकारियों को शक है कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है।

यह घटना 19 नवंबर को हुई, जब दो बहनें पीहू कुमावत और दिव्यांशी घर पर अकेली थीं और उन्होंने नूडल्स बनाए। अधिकारियों के मुताबिक, नूडल्स खाने के बाद दोनों सो गईं। एक बहन की मौत तो दूसरी का चला इलाज जब उनकी मां दोपहर करीब 3 बजे घर लौटीं तो बड़ी बहन दिव्यांशी की नींद खुली और उसे अपनी तबीयत खराब लगी लेकिन पीहू बेहोश ही रही। परिवार वाले दोनों बहनों को तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पीहू को मृत घोषित कर दिया।