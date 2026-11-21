जयपुर: नूडल्स खाने के बाद 7 साल की बच्ची की मौत, बड़ी बहन की भी तबीयत खराब
जयपुर में घर पर नूडल्स खाने के बाद एक सात साल की बच्ची पीहू कुमावत की मौत हो गई, जबकि उसकी बड़ी बहन दिव्यांशी बीमार पड़ गई।
HighLights
जयपुर में नूडल्स खाने के बाद बच्ची की मौत।
सात वर्षीय पीहू कुमावत की संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से मौत।
बड़ी बहन दिव्यांशी भी बीमार, अस्पताल से मिली छुट्टी।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में घर पर नूडल्स बनाकर खाने के बाद एक सात साल की बच्ची की मौत हो गई और उसकी बड़ी बहन बीमार पड़ गई। अधिकारियों को शक है कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है।
यह घटना 19 नवंबर को हुई, जब दो बहनें पीहू कुमावत और दिव्यांशी घर पर अकेली थीं और उन्होंने नूडल्स बनाए। अधिकारियों के मुताबिक, नूडल्स खाने के बाद दोनों सो गईं।
एक बहन की मौत तो दूसरी का चला इलाज
जब उनकी मां दोपहर करीब 3 बजे घर लौटीं तो बड़ी बहन दिव्यांशी की नींद खुली और उसे अपनी तबीयत खराब लगी लेकिन पीहू बेहोश ही रही। परिवार वाले दोनों बहनों को तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पीहू को मृत घोषित कर दिया।
दिव्यांशी का इलाज किया गया और बाद में शुक्रवार सुबह उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग का संकेत मिला है लेकिन मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएगा।
नूडल्स के सैंपल जांच के लिए भेजे गए
पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद करधनी पुलिस ने नूडल्स के सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित का भाई गोविंद बीमारी के कारण पिछले दो महीनों से अस्पताल में था।