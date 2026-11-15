ऑनलाइन प्यार के लिए सात समंदर पार कर राजस्थान आई महिला, सच पता लगा तो युवक के उड़ गए होश

डिजिटल डेस्क, नीमराणा। कनाडा से एक महिला राजस्थान पहुंची थी, दिल में सिर्फ एक सपना था कि उस आदमी से शादी करेगी जिससे उसकी दोस्ती एक डेटिंग ऐप पर शुरू हुई थी।

लेकिन जब आमने-सामने मुलाकात हुई, तो उस सपने पर ठंडी बौछार पड़ गई। आदमी ने उम्र का हवाला देते हुए शादी करने से साफ मना कर दिया।शादी को लेकर विवाद होने के बाद महिला ने कनाडाई दूतावास से संपर्क किया।

दूतावास की सूचना पर पुलिस को दखल देना पड़ा। यह घटना बीबी बिल्डर्स सोसाइटी में हुई, जहां महिला पर्यटक वीजा पर आई हुई थी। क्या है पूरा मामला? 13 नवंबर की सुबह करीब चार बजे कनाडाई दूतावास से सूचना मिलने के बाद नीमराणा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला और उस आदमी, दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले लिया। नीमराणा के एसएचओ सुरेंद्र यादव के अनुसार, हरियाणा के पानीपत निवासी नितिन (सत्यनारायण का बेटा) करीब एक साल पहले एक डेटिंग ऐप के जरिए इस कनाडाई महिला के संपर्क में आया था। धीरे-धीरे दोस्ती रिश्ते में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया।

महिला 11 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली पहुंची। नितिन उसे लेने एयरपोर्ट गया और फिर नीमराणा की बीबी बिल्डर्स सोसाइटी में अपने मामा-मामी के फ्लैट पर ले आया। महिला नितिन के साथ सोसाइटी में दो दिन तक रही। कैसे शुरू हुआ विवाद? जब शादी को लेकर बातचीत आगे बढ़ी तो महिला की उम्र लगभग 61 साल होने का पता चला। इस जानकारी के बाद नितिन कथित तौर पर पीछे हट गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई।