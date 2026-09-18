तरनतारन में दीवार तोड़ ATM में घुसे नकाबपोश, 35 मिनट करते रहे कोशिश; नहीं मिली सफलता तो खाली हाथ लौटे

जागरण संवाददाता, तरनतारन। तरनतारन के कस्बा खडूर साहिब के नागोके रोड स्थित एक सरकारी बैंक के एटीएम को निशाना बनाकर चोरी करने का मामला सामने आया है। काले कपड़ों में पहुंचे दो नकाबपोश बदमाशों ने पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले बैंक के एटीएम केबिन की दीवार में बड़ी सेंध लगाई और फिर उसी रास्ते से अंदर प्रवेश कर गए।

अंदर घुसने के बाद बदमाशों ने एटीएम मशीन को पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि, चोरों की तमाम कोशिशों के बावजूद मशीन के अंदर मौजूद कैश बॉक्स पूरी तरह सुरक्षित रहा, जिससे बैंक का लाखों रुपये का कैश चोरी होने से बच गया।