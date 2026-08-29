संगरूर में पैसे वापस न मिलने से तनाव में था व्यक्ति, जहरीली वस्तु निगलने से मौत; दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

संवाद सूत्र, अमरगढ़। संगरूर के संदौड़ के नजदीकी गांव शेरवानी कोट में पैसे वापस न मिलने से मानसिक रूप से परेशान एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जहरीली वस्तु निगल ली। हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर दो लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दिए बयान में रानी निवासी भुदन, हाल आबाद शेरवानी कोट ने बताया कि उसके पति चमकौर सिंह ने गांव के ही साजिद खान और यासीन खां उर्फ टल्ली से पैसे लेने थे। उसके पति ने कई बार दोनों से अपनी रकम वापस करने के लिए कहा। वह लगातार पैसे लौटाने के लिए उन्हें कहते रहे, लेकिन कथित तौर पर रकम वापस नहीं की गई।