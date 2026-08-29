कल से शुरू होगा क्रिकेट महासंग्राम, शेर-ए-पंजाब T-20 लीग में दिखेगा सितारों का जलवा; 6 टीमें मैदान में उतरेंगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में क्रिकेट प्रेमियों के लिए रविवार से रोमांच का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) की शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग का आगाज 30 अगस्त से होगा। छह टीमों के बीच होने वाली इस लीग में भारतीय क्रिकेट के कई बड़े सितारे मैदान पर नजर आएंगे। लीग में 13 सितंबर तक कुल 27 मुकाबले खेले जाएंगे।

पहली बार फ्रेंचाइजी आधार पर खिलाड़ियों की नीलामी के बाद टीमों का गठन किया गया है। नीलामी में करीब 450 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के अलावा प्रभसिमरन सिंहऔर गुरनूर बराड़ जैसे खिलाड़ियों को भी छह टीमों का हिस्सा बनाया गया है।