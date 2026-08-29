फरीदकोट में स्पीकर के आवास की ओर बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने रोका, कई हिरासत में; सड़क जाम करने पर बढ़ा तनाव

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की ओर से अपनी मांगों को लेकर शनिवार को पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां के आवास का घेराव करने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। किसानों के फरीदकोट पहुंचने की सूचना के बाद जिले की सीमाओं, शहर और संधवां गांव में कई स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की गई।

इसके बावजूद शनिवार सुबह से ही पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान फरीदकोट पहुंचने लगे। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखा। प्रशासन की ओर से लगातार किसानों को अध्यक्ष के आवास की ओर जाने से रोकने का प्रयास किया जाता रहा।