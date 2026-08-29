फरीदकोट में स्पीकर के आवास की ओर बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने रोका, कई हिरासत में; सड़क जाम करने पर बढ़ा तनाव
फरीदकोट में विधानसभा अध्यक्ष के आवास के घेराव से पहले पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी की। किसानों ने नेहरू पुल पर ...और पढ़ें
HighLights
किसानों ने पंजाब विधानसभा अध्यक्ष के आवास का घेराव किया।
पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर कई किसानों को हिरासत में लिया।
किसानों ने नेहरू पुल के पास कोटकपूरा रोड जाम की।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की ओर से अपनी मांगों को लेकर शनिवार को पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां के आवास का घेराव करने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। किसानों के फरीदकोट पहुंचने की सूचना के बाद जिले की सीमाओं, शहर और संधवां गांव में कई स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की गई।
इसके बावजूद शनिवार सुबह से ही पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान फरीदकोट पहुंचने लगे। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखा। प्रशासन की ओर से लगातार किसानों को अध्यक्ष के आवास की ओर जाने से रोकने का प्रयास किया जाता रहा।
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किसानों को उठा कर लेकर जाते हुए पुलिस।
नेहरू पुल के पास सड़क जाम
दोपहर करीब पौने एक बजे बाहरी जिलों से पहुंचे किसानों ने कोटकपूरा रोड पर नेहरू पुल के पास सड़क जाम कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक जांच नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसानों को सड़क से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस भी हुई।
किसानों ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कई प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए किसानों को पुलिस लाइन ले जाया गया।
समाचार लिखे जाने तक पंजाब के विभिन्न जिलों से किसानों के फरीदकोट पहुंचने का सिलसिला जारी था। पुलिस प्रशासन शहर में किसानों के प्रवेश और अध्यक्ष के आवास की ओर जाने वाले रास्तों पर लगातार निगरानी कर रहा था।
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पहले भी दिया था धरना
किसान यूनियन की ओर से किसानों द्वारा लैंडमार्केट बैंक से ऋण लेते समय जमा करवाए गए चेक वापस करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर पहले भी अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां के आवास के सामने करीब एक सप्ताह तक धरना दिया गया था। बाद में पुलिस ने धरना समाप्त करवाया था।
इसके बाद यूनियन ने 29 अगस्त को दोबारा अध्यक्ष के आवास के सामने धरना शुरू करने और घेराव करने की घोषणा की थी। इसी कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए।
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