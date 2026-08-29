कपूरथला में IDBI बैंक की शाखा में आग से मची अफरा-तफरी, लाखों के नुकसान का अनुमान; लॉकर सुरक्षित

जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला के रेलवे स्टेशन रोड स्थित IDBI बैंक की शाखा में शनिवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। बैंक से धुआं निकलता देखकर लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल अधिकारी गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम गाड़ी के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

दमकल विभाग के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 5:59 बजे बैंक से धुआं निकलने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर बैंक के अंदर प्रवेश किया और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

उन्होंने बताया कि आग से बैंक में रखे जरूरी दस्तावेज, फर्नीचर और अन्य सामान को नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार बैंक को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। नुकसान का विस्तृत आकलन अभी किया जा रहा है।