कम बरिश से बढ़ी चिंता, पंजाब के बांधों का जलस्तर घटा; गर्मियों में बढ़ सकती है पानी की चिंता

सुभाष शर्मा, नंगल। मौसम के बदलते मिजाज का असर इस बार सतलुज-ब्यास नदी तंत्र से जुड़े प्रमुख बांधों पर साफ दिखाई दे रहा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के 28 अगस्त के आंकड़ों के अनुसार भाखड़ा, पोंग व रणजीत सागर बांधों में पिछले वर्ष की इसी तारीख की तुलना में पानी की आवक में भारी कमी दर्ज की गई है। जलस्तर भी पिछले साल के मुकाबले काफी नीचे है।

लगातार कम हो रही आवक ने आने वाली गर्मियों में पानी की अनिवार्य आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भाखड़ा बांध में शुक्रवार को जलस्तर 1634.76 फीट दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी दिन यह 1671.90 फीट था। यानी इस बार जलस्तर 37.14 फीट कम है।

भाखड़ा में इस दिन पानी की आवक 34,335 क्यूसेक रही, जबकि पिछले साल 53,856 क्यूसेक आवक दर्ज हुई थी। इस तरह आवक में 19,521 क्यूसेक, यानी करीब 36.25 प्रतिशत की कमी आई है। बांध से इस समय 25,738 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि पिछले साल 45,882 क्यूसेक छोड़ा गया था। यानी इस बार छोड़े जा रहे पानी में भी 20,144 क्यूसेक की कमी है।

यानी आवक में 87,153 क्यूसेक, लगभग 79.07 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज हुई। पोंग से 14,518 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि पिछले साल 94,845 क्यूसेक छोड़ा गया था। इस बार रिलीज में 80,327 क्यूसेक, यानी करीब 84.69 प्रतिशत की कमी है।

सतलुज व ब्यास के कैचमेंट क्षेत्रों में मौसम के बदलते स्वरूप व बारिश के असमान दौर के बीच बांधों में पानी की आवक में बनी कमी भविष्य के लिए चिंता का संकेत मानी जा रही है। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में तीनों प्रमुख बांधों में न केवल जलस्तर नीचे है, बल्कि पानी की आवक में भी भारी गिरावट आई है।