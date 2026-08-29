अमृतसर में तीन जगह पुलिस की दबिश, 8 तस्कर गिरफ्तार; पाकिस्तान से आई 18 पिस्तौल और 3 किलो हेरोइन बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नशे और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर पुलिस ने शुक्रवार सुबह अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई कर तीन गिरोहों के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 18 पिस्तौल, करीब तीन किलो हेरोइन, पांच कारतूस और बड़ी संख्या में मैगजीन बरामद की गई हैं। कार्रवाई थाना घरिंडा, राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ और काउंटर इंटेलिजेंस की टीमों ने की।

थाना घरिंडा पुलिस ने गुरदासपुर जिले के दीनानगर निवासी जगजीत सिंह और दोरांगला गांव निवासी दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 10 विदेशी पिस्तौल और 10 मैगजीन बरामद हुईं। पुलिस के अनुसार आरोपित बाइक पर सवार होकर हथियारों की खेप आगे सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे।