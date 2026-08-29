मोहाली में हादसा, लुधियाना नंबर की गाड़ी ने दो युवतियों को मारी टक्कर; पैदल चौक पार कर रही थी
मोहाली के सिंह शहीदा सोहाना चौक पर शनिवार सुबह एक कार ने पैदल चल रही दो युवतियों और एक बाइक ...और पढ़ें
HighLights
मोहाली के सोहाना चौक पर शनिवार सुबह हुआ हादसा।
लुधियाना नंबर की कार ने दो युवतियों, एक बाइक सवार को टक्कर मारी।
घायल युवतियां व बाइक सवार अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच कर रही।
जागरण संवाददाता, मोहाली। सिंह शहीदा सोहाना चौक पर शनिवार सुबह हादसा हुआ। एक कार चालक ने चौक पार कर रही दो युवतियों को टक्कर मारी। दोनों युवतियां पैदल जा रही थी। कार चालक ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी।
दोनों युवतियां किरणदीप और संदीप लेडीज पार्क अस्पताल में काम करती हैं। राहगीरों की मदद से दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, बाइक सवार को भी घायल हो गया है।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कार का नंबर लुधियाना का है।