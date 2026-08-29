पंजाब भाजपा में बगावत के सुर पर कार्रवाई, तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस; सात दिन में मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, संगरूर। पंजाब भाजपा में संगठनात्मक बदलाव को लेकर चल रहा असंतोष अब अनुशासनात्मक कार्रवाई तक पहुंच गया है। प्रदेश संगठन महामंत्री मंथरी श्रीनिवासुलू के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने और 29 अगस्त को संगरूर में पंजाब भाजपा बचाओ पैदल यात्रा निकालने का आह्वान करने वाले तीन नेताओं को पार्टी की अनुशासन समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

भाजपा के पूर्व जिला प्रधान मनिंदर कपियाल, रणदीप दियोल और पूर्व समन्वयक जतिंदर कालड़ा को यह नोटिस अनुशासन समिति के चेयरमैन सोम प्रकाश की ओर से जारी किया गया है। पार्टी ने इन नेताओं पर पार्टी लाइन के विपरीत सार्वजनिक बयान देने और संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। नोटिस में सात दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

पार्टी ने कहा है कि इस तरह के आचरण से भाजपा की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और संगठनात्मक छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नेताओं से प्रेस कान्फ्रेंस में उनकी व्यक्तिगत भूमिका, दिए गए बयानों और कार्यक्रम आयोजित करने अथवा उसमें शामिल होने का उद्देश्य स्पष्ट करने को कहा गया है।