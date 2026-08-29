नोटिस पर भड़के पंजाब कर्मचारी, सरकार के आदेश की प्रतियां फूंकीं; महंगाई भत्ते समेत कई मांगों पर आंदोलन जारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार के कथित धमकी भरे पत्रों के विरोध में कर्मचारियों का गुस्सा शनिवार को सड़क पर दिखाई दिया। सांझी तालमेल कमेटी पंजाब, मुलाजिम व पेंशनर सांझा फ्रंट और सांझा मुलाजिम मंच पंजाब के आह्वान पर तालमेल कमेटी पैरामेडिकल एवं स्वास्थ्य कर्मचारी की अगुवाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थरीएवाल में रोष प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए संदेशों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में पैरामेडिकल कर्मचारी नेताओं रजिंदर कुमार, सतपाल सिंह, बलतेज सिंह, प्रभजीत कौर, जगदीप सिंह कंदोवाली, नरिंदर प्रधान, प्रेम चंद और सविंदर सिंह भट्टी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है।