एक ओर संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट, दूसरी तरफ मेनिफेस्टो पर बैठक; पंजाब चुनाव को लेकर फुल एक्शन मोड में कांग्रेस

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पटियाला में कांग्रेस मेनीफेस्टो कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों ने हिस्सा लिया।

बैठक में विभिन्न वर्गों की समस्याओं और आगामी चुनावी घोषणापत्र के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेनीफेस्टो कमेटी के चेयरमैन एवं फतेहगढ़ साहिब से सांसद डॉ. अमर सिंह ने बताया कि बैठक में लगभग 21 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मुद्दे समिति के सामने रखे।

लुधियाना और जालंधर में भी होंगी बैठकें कई सुझाव लिखित रूप में भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य नवंबर तक एक ऐसा समावेशी घोषणापत्र तैयार करना है, जिसमें समाज के हर वर्ग की समस्याओं और मांगों को उचित स्थान मिल सके। अमृतसर और चंडीगढ़ के बाद अब लुधियाना और जालंधर में भी ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

कमेटी की कोशिश है कि नवंबर के अंत तक घोषणापत्र तैयार कर इसे एआइसीसी को भेज दिया जाए, ताकि दिसंबर के अंत तक आधिकारिक तौर पर जारी किया जा सके। इस दौरान उन्होंने पंजाब के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों जैसे नशा, कर्ज, भ्रष्टाचार, प्रदूषण और पीने के पानी का विशेष रूप से उल्लेख किया।

कांग्रेस में नेताओं को विचार खुलकर रखने की स्वतंत्रता: डॉ. गांधी पटियाला से सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं को अपने विचार खुलकर रखने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन दलों में सभी फैसले एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित होते हैं जबकि कांग्रेस में असहमति और अलग विचारों को भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है।