पटियाला के घनौर में फिर घग्गर का खौफ, सड़क पर साढ़े तीन फीट पानी; 200 एकड़ फसल पर मंडराया बाढ़ का खतरा

जागरण संवाददाता, पटियाला। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते घग्गर दरिया का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। इससे पटियाला के घनौर क्षेत्र के लोगों में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। बुधवार तड़के करीब तीन बजे से जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। शमशपुर गांव के पास घग्गर के ओवरफ्लो होने से उंटसर-लोहसिंबली मार्ग पर करीब साढ़े तीन फीट पानी बह रहा है।

सड़क पर पानी का तेज बहाव होने के कारण राहगीरों और स्कूली बच्चों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। क्षेत्र के कई लोग रोजमर्रा के काम और मजदूरी के लिए अंबाला शहर जाते हैं। ऐसे में रास्ते में पानी भरने और बहाव तेज होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।