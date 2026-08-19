बरनाला में दुष्कर्म पीड़ित 3 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ीं, तीन महीने से न्याय के लिए भटक रहीं
बरनाला में दुष्कर्म की शिकायत करने वाली तीन महिलाएं न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर नीचे उतरने की अपील की।
HighLights
दुष्कर्म पीड़ित तीन महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ीं।
तीन महीने से न्याय न मिलने पर पुलिस के खिलाफ रोष।
एफआईआर की प्रति मिलने तक नीचे उतरने से इनकार।
जागरण संवाददाता, बरनाला। बुधवार सुबह बरनाला जिला प्रशासनिक परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दुष्कर्म की शिकायत करने वाली तीन महिलाएं न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। महिलाओं ने टंकी पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और मीडिया कर्मियों को फोन कर अपनी समस्या बताई।
पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वे पिछले करीब तीन महीने से पुलिस कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। तीनों अलग-अलग गांवों की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने साथ दुष्कर्म करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों से संबंधित फाइलें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लंबित हैं। इसी से परेशान होकर उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़ने का कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्राथमिकी की प्रति उन्हें टंकी पर ही दी जाए, तभी वे नीचे उतरेंगी।
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पानी की टंकी पर चढ़ी युवतियां।
महिलाओं को समझाने पहुंची पुलिस
मौके पर पुलिस दल के साथ पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक तजिंदर पाल सिंह ने महिलाओं को समझाने और नीचे उतरने की अपील की, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़ी रहीं। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें जबरन नीचे उतारने का प्रयास किया गया तो वे टंकी से छलांग लगा देंगी।
महिलाओं ने एक महिला पुलिस अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आरोपित पक्ष से रिश्वत लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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पुलिस कर रही जांच
हालांकि, संबंधित महिला अधिकारी ने आरोपों से इतर बताया कि मामले की जांच पूरी कर फाइल डीए लीगल को भेजी जा चुकी है। वहां से निर्देश मिलते ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। एसपी-डी संजीव गोयल ने बताया कि उन्होंने बुधवार से ही पदभार संभाला है। उन्होंने महिलाओं को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा देते हुए टंकी से नीचे उतरने की अपील की।
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