बरनाला में दुष्कर्म पीड़ित 3 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ीं, तीन महीने से न्याय के लिए भटक रहीं

जागरण संवाददाता, बरनाला। बुधवार सुबह बरनाला जिला प्रशासनिक परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दुष्कर्म की शिकायत करने वाली तीन महिलाएं न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। महिलाओं ने टंकी पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और मीडिया कर्मियों को फोन कर अपनी समस्या बताई।

पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वे पिछले करीब तीन महीने से पुलिस कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। तीनों अलग-अलग गांवों की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने साथ दुष्कर्म करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।