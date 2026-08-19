पंजाब कांग्रेस में थमेगा कलह? आज एक साथ होंगे राजा वड़िंग और चरणजीत चन्नी, दिल्ली में राहुल गांधी के साथ होगी बैठक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी के बीच पार्टी हाईकमान ने अब शीर्ष स्तर पर नेताओं को एक मंच पर लाने की कवायद तेज कर दी है। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों के बारे में रिपोर्ट पेश की जाएगी।

इस बैठक में पंजाब के 5-6 सीनियर कांग्रेस नेता शामिल होंगे। एक जुलाई को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान द्वारा चुनाव समिति की घोषणा के बाद यह पहला मौका होगा, जब पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से एक साथ मुलाकात करेंगे।

राजा वड़िंग और चन्नी भी होंगे शामिल जानकारी अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और विजय इंदर सिंगला शामिल होंगे।