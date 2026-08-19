लुधियाना में पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, CCTV में कैद हुई वारदात; जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। लुधियाना के भाई रणधीर सिंह नगर क्षेत्र में देर रात एक पिज्जा दुकान पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। हमलावरों ने दुकान के अंदर घुसकर तीन गोलियां चलाईं और इसके बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार फायरिंग की घटना देर रात हुई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फुटेज में कुछ हमलावर दुकान के अंदर प्रवेश करते और फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने कुल तीन राउंड फायर किए।

पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। आसपास के क्षेत्रों में लगे अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपितों के आने और वारदात के बाद फरार होने की दिशा का पता लगाया जा सके।