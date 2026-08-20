पठानकोट में जलभराव व कूड़े पर भड़के BJP विधायक अश्वनी शर्मा, निगम को चेतावनी- काम करो या आंदोलन को रहो तैयार

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट में भारी बारिश के बीच शहर में जलभराव, सीवरेज की बदहाल व्यवस्था और जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर को लेकर विधायक अश्वनी शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शहर में पैदा हुई समस्याओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

विधायक अश्वनी शर्मा ने कहा कि बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव और सीवरेज से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न वार्डों में कूड़ा-कर्कट जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी वार्डों में सफाई, सीवरेज और पेयजल से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।