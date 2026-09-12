मलोट में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप; पुलिस ने पकड़ा आरोपी
मलोट में रोहित कुमार की मौत के मामले में पिता ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के ...और पढ़ें
HighLights
मलोट में युवक रोहित कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत।
पिता ने मानसिक तनाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया।
पुलिस ने आरोपी वीर सिंह को गिरफ्तार कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, मलोट। मुक्तसर के मलोट में मानसिक तनाव और कथित प्रताड़ना से परेशान एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक का शव उसके घर से मिला। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पिता राज कुमार के बयानों के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस को दिए बयान में राज कुमार ने बताया कि उनके बेटे रोहित कुमार की शादी करीब 12 वर्ष पहले बिंद्या रानी से हुई थी। दंपती के तीन बच्चे हैं। परिवार कुछ समय तक लुधियाना में भी रहा था। पिता ने शिकायत में आरोप लगाया कि रोहित की पत्नी के संबंध लुधियाना जिले के चूड़वाल निवासी वीर सिंह उर्फ वीरू के साथ बन गए थे। इसके बाद उनका बेटा मानसिक तनाव में रहने लगा था।
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चार महीने से पत्नी थी मायके
राज कुमार ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति उनकी बहू को लगातार धमकाता और परेशान करता था। शिकायत के अनुसार, इस वजह से रोहित काफी समय से मानसिक परेशानी से गुजर रहा था। करीब चार महीने पहले उसकी पत्नी अपने मायके चली गई, जबकि रोहित मलोट में रहने लगा था।
परिवार के सदस्य 10 सितंबर को रोहित को बुलाने के लिए उसके घर पहुंचे। वहां वह मृत अवस्था में मिला। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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पुलिस ने कार्रवाई की शुरू
पुलिस ने मृतक के पिता के बयानों और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर वीर सिंह उर्फ वीरू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की जांच कर रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिवार में घटना के बाद शोक का माहौल है।
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