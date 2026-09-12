मलोट में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप; पुलिस ने पकड़ा आरोपी

जागरण संवाददाता, मलोट। मुक्तसर के मलोट में मानसिक तनाव और कथित प्रताड़ना से परेशान एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक का शव उसके घर से मिला। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पिता राज कुमार के बयानों के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस को दिए बयान में राज कुमार ने बताया कि उनके बेटे रोहित कुमार की शादी करीब 12 वर्ष पहले बिंद्या रानी से हुई थी। दंपती के तीन बच्चे हैं। परिवार कुछ समय तक लुधियाना में भी रहा था। पिता ने शिकायत में आरोप लगाया कि रोहित की पत्नी के संबंध लुधियाना जिले के चूड़वाल निवासी वीर सिंह उर्फ वीरू के साथ बन गए थे। इसके बाद उनका बेटा मानसिक तनाव में रहने लगा था।