मोगा में स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल, गर्मी से कई छात्राएं हुईं बेहोश; गोबर और गंदे पानी से बढ़ी परेशानी

राजकुमार राजू, मोगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच मोगा की अनाज मंडी में सोमवार से विद्यार्थियों की रिहर्सल शुरू हो गई, लेकिन यहां की बदहाल सफाई व्यवस्था ने तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिहर्सल स्थल के आसपास जगह-जगह गोबर पड़ा है और कई स्थानों पर गंदा व बदबूदार पानी जमा है। तेज गर्मी के कारण रिहर्सल के दौरान कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गईं।

सुबह बड़ी संख्या में विद्यार्थी अनाज मंडी पहुंचकर मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य प्रस्तुतियों का अभ्यास कर रहे हैं। विद्यार्थियों को लंबे समय तक खुले मैदान में रहना पड़ रहा है। ऐसे में तेज गर्मी के साथ गंदगी और दुर्गंध ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। रिहर्सल स्थल के आसपास जमा गंदे पानी के कारण मच्छरों की समस्या भी बनी हुई है।

गोबर और गंदे पानी से दुर्गंध अनाज मंडी परिसर में कई जगह गोबर बिखरा पड़ा है। वहीं, गंदे पानी की निकासी नहीं होने से जगह-जगह पानी जमा है। इससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध का वातावरण बना हुआ है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को इसी रास्ते से होकर रिहर्सल स्थल तक पहुंचना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर फिसलन होने से हादसे का खतरा भी बना हुआ है।

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