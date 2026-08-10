मोगा में स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल, गर्मी से कई छात्राएं हुईं बेहोश; गोबर और गंदे पानी से बढ़ी परेशानी
मोगा की अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस रिहर्सल के दौरान गर्मी से कई छात्राएं बेहोश हो गईं। परिसर में गोबर, गंदा पानी और दुर्गंध के बीच विद्यार्थी अभ्या ...और पढ़ें
HighLights
मोगा अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस रिहर्सल शुरू।
गर्मी और गंदगी से कई छात्राएं बेहोश हुईं।
प्रशासन से सफाई व सुविधाओं की मांग की गई।
राजकुमार राजू, मोगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच मोगा की अनाज मंडी में सोमवार से विद्यार्थियों की रिहर्सल शुरू हो गई, लेकिन यहां की बदहाल सफाई व्यवस्था ने तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिहर्सल स्थल के आसपास जगह-जगह गोबर पड़ा है और कई स्थानों पर गंदा व बदबूदार पानी जमा है। तेज गर्मी के कारण रिहर्सल के दौरान कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गईं।
सुबह बड़ी संख्या में विद्यार्थी अनाज मंडी पहुंचकर मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य प्रस्तुतियों का अभ्यास कर रहे हैं। विद्यार्थियों को लंबे समय तक खुले मैदान में रहना पड़ रहा है। ऐसे में तेज गर्मी के साथ गंदगी और दुर्गंध ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। रिहर्सल स्थल के आसपास जमा गंदे पानी के कारण मच्छरों की समस्या भी बनी हुई है।
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गर्मी में बिगड़ी छात्राओं की तबीयत
रिहर्सल के दौरान गर्मी के कारण कई छात्राओं को अचानक कमजोरी महसूस हुई और वे बेहोश हो गईं। शिक्षकों और साथियों ने उन्हें संभाला। विद्यार्थियों का कहना है कि लंबे समय तक धूप और गर्मी में अभ्यास करने से थकान व कमजोरी बढ़ रही है। ऐसे में रिहर्सल स्थल पर पर्याप्त छाया, पीने के पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था जरूरी है।
गोबर और गंदे पानी से दुर्गंध
अनाज मंडी परिसर में कई जगह गोबर बिखरा पड़ा है। वहीं, गंदे पानी की निकासी नहीं होने से जगह-जगह पानी जमा है। इससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध का वातावरण बना हुआ है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को इसी रास्ते से होकर रिहर्सल स्थल तक पहुंचना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर फिसलन होने से हादसे का खतरा भी बना हुआ है।
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प्रशासन से सफाई की मांग
विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने प्रशासन से स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले अनाज मंडी परिसर की सफाई करवाने की मांग की है। गोबर हटाने के साथ गंदे पानी की निकासी का उचित प्रबंध करने की मांग की गई है। इसके अलावा रिहर्सल स्थल पर पेयजल, छाया और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा गया है।
लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस देश का गौरवपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इसमें हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि रिहर्सल के दौरान विद्यार्थियों की तबीयत खराब होने की घटनाएं दोबारा न हों और समारोह की तैयारियां सुचारु रूप से पूरी की जा सकें।