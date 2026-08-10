जापान में 20 साल के जगनबीर का कमाल, एशियन कैनो मैराथन में दो कांस्य पदक जीतकर देश और पंजाब का नाम रोशन किया

रोहित कुमार, चंडीगढ़। जापान में आयोजित एशियन कैनो मैराथन चैंपियनशिप में चंडीगढ़ के 20 वर्षीय युवा खिलाड़ी जगनबीर सिंह बाजवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत और पंजाब का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। प्रतियोगिता की 3.4 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों स्पर्धाओं में जगनबीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य पदक अपने नाम किए।

जबकि पहले नंबर पर वियतनाम के फाम वान हान, दूसरे नंबर पर जापान के उएदे शितोरा और तीसरे नंबर पर भारत के जगनबीर सिंह बाजवा थे। 20 साल के इस युवा खिलाड़ी के लिए एशियाई स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दो पदक हासिल करना उसकी प्रतिभा, मेहनत और लगातार किए जा रहे अभ्यास का परिणाम माना जा रहा है।

जगनबीर ने दोनों स्पर्धाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के बीच अपनी क्षमता साबित की। खास बात यह रही कि वह प्रतियोगिता में कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल थे और इसके बावजूद उन्होंने दोनों स्पर्धाओं में पदक जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।

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प्रशिक्षण के दौरान उसकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण लगातार दिखाई देता रहा है। इसी मेहनत का परिणाम अब जापान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान दो कांस्य पदकों के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि जगनबीर की यह उपलब्धि केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और पूरे पंजाब के लिए गर्व का विषय है।

जगनबीर के सामने उज्जवल भविष्य इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करना उसके उज्ज्वल खेल भविष्य की ओर संकेत करता है। भारतीय टीम के कोच दीपक कुमार सिंह, जो कैनो मैराथन इंडिया के चेयरमैन ने बधाइ देते हुए कहा कि जगनबीर की सफलता के पीछे उसके परिवार का सहयोग और उसकी अपनी लगातार मेहनत महत्वपूर्ण रही है।

कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मंच पर दो पदक जीतकर जगनबीर ने यह साबित किया है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास के दम पर युवा खिलाड़ी विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने दी जगनबीर बाजवा को बधाई पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जापान में हुई एशियन कैनो मैराथन चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीतने पर जगनबीर सिंह बाजवा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जगनबीर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर देश के साथ-साथ पंजाब का नाम भी रोशन किया है। चीमा ने कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना अपने आप में गर्व की बात है।