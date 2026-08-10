पंजाब में नशे पर नई रणनीति की तैयारी, विधानसभा समिति बोली- जेल नहीं, जरूरतमंदों को पुनर्वास केंद्र भेजें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में नशे की समस्या से निपटने के लिए अब केवल कानून-व्यवस्था के नजरिये से कार्रवाई करने के बजाय उपचार और पुनर्वास पर जोर देने की जरूरत विधानसभा की समिति ने बताई है। पंजाब विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति ने सिफारिश की है कि जहां उचित हो, नशे से जूझ रहे लोगों को जेल भेजने के बजाय पुनर्वास केंद्रों में भेजकर उनका उपचार कराया जाए।

समिति ने कहा कि नशे की समस्या को केवल अपराध से जोड़कर देखने के बजाय इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए। साथ ही बढ़ती नशामुक्ति सेवाओं की मांग, जेलों में ब्यूप्रेनोर्फिन की खपत और अवैध नशामुक्ति केंद्रों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

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