लुधियाना में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन के लिए पहुंचीं; मिनी सचिवालय के बाहर धरना शुरू

जागरण संवाददाता, लुधियाना। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सोमवार को लुधियाना में विभिन्न कर्मचारी, किसान और मजदूर संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मिनी सचिवालय के बाहर शुरू हुए धरने में आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन समेत कई संगठनों के सदस्य शामिल हुए। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।

धरने में लुधियाना के 15 ब्लाकों से आंगनबाड़ी वर्कर्स पहुंच रही हैं। जिला प्रधान सुभाष रानी ने कहा कि यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर कई बार मांगपत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब सदस्याएं जेल भरो आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसके लिए जरूरी सामान भी धरना स्थल पर लेकर पहुंची हैं।

यूनियन का कहना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को प्री-स्कूल शिक्षा की उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके बाद उन्हें एनटीटी अध्यापकों का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी मुलाजिमों का वार्षिक वेतनवृद्धि दोगुना करने की मांग भी रखी गई है।