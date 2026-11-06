PGI चंडीगढ़ में आज होगा परविंदर झोटा का पोस्टमार्टम, मानसा में 24वें दिन भी धरना जारी

जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 24 दिन बीत जाने के बाद उसके शव का चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम शुक्रवार को होगा। सिविल अस्पताल प्रबंधन की ओर से झोटा के शव को पीजीआई तक पहुंचाने के लिए प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। वीरवार को अदालत की ओर से लक्खा सिधाना और मोहनजीत सिंह शेरों को रिहा करने के लिए रिलीज वारंट जारी कर दिए गए हैं।

वीरवार को देर शाम बचत भवन में विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडि्डया की ओर से परिवार और एक्शन कमेटी की सभी मांगों को मानते झोटा हत्या कांड के बाद से गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जल्द रिहा करने के लिए केसलेशन रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का आश्वासन दिया गया था।