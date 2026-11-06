PGI चंडीगढ़ में आज होगा परविंदर झोटा का पोस्टमार्टम, मानसा में 24वें दिन भी धरना जारी
परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 24 दिन बाद शुक्रवार को चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम होगा, जिसके लिए सिविल अस्पताल प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
HighLights
परविंदर झोटा का पोस्टमार्टम आज चंडीगढ़ पीजीआई में होगा।
लक्खा सिधाना और मोहनजीत शेरों के लिए रिहाई वारंट जारी।
झोटा हत्याकांड में गिरफ्तार लोगों की रिहाई का आश्वासन मिला।
जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 24 दिन बीत जाने के बाद उसके शव का चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम शुक्रवार को होगा। सिविल अस्पताल प्रबंधन की ओर से झोटा के शव को पीजीआई तक पहुंचाने के लिए प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। वीरवार को अदालत की ओर से लक्खा सिधाना और मोहनजीत सिंह शेरों को रिहा करने के लिए रिलीज वारंट जारी कर दिए गए हैं।
वीरवार को देर शाम बचत भवन में विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडि्डया की ओर से परिवार और एक्शन कमेटी की सभी मांगों को मानते झोटा हत्या कांड के बाद से गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जल्द रिहा करने के लिए केसलेशन रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का आश्वासन दिया गया था।
24वें दिन भी धरना जारी
इधर, परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद तिकोनी चौक में लगा धरना 24वें दिन भी जारी रहा। सिविल अस्पताल के एसएमओ डा. गुरमेल सिंह ने बताया कि परविंदर झोटा के शव को चंडीगढ़ पीजीआई ले जाने की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और नियम तहत शव को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि अन्य वेक्लपिक प्रबंधों की जरुरत पड़ी होगी तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है।