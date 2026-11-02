'इंदिरा गांधी के परिवार से कोई न आएं', राहुल गांधी के मानसा दौरे से पहले परविंदर झोटा के पिता भीम सिंह की अपील

जागरण संवाददाता, मानसा। 4 नवंबर को राहुल गांधी के संगरूर रैली में पहुंचने के दौरान मानसा में चल रहे परविंदर झोटा इंसाफ मोर्चा में धरने में पहुंचने के मिले संदेश पर झोटा के पिता भीम सिंह ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ उनका कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन वे इंदिरा गांधी खानदान से हैं और उनका निवेदन है कि इंदिरा गांधी व बेअंत सिंह परिवार में से कोई भी व्यक्ति उनके पास न आए।

उन्होंने चेतावनी देते कहा कि यदि राहुल गांधी या बेअंत सिंह परिवार का कोई सदस्य धरने में आया तो उन्हें पंथ से निष्कासित किए जाने या तनखैया घोषित होने का डर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी और उनके परिवार की आस्था श्री अकाल तख्त साहिब से जुड़ी हुई है।