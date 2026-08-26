उपकार आहूजा को मिली नई जिम्मेदारी, इनोवेशन मिशन पंजाब के सलाहकार नियुक्त; उद्योग-स्टार्टअप तालमेल पर रहेगा जोर
कारोबारी उपकार सिंह आहूजा को इनोवेशन मिशन पंजाब का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी विशेषज्ञता से उद्योग, स्टार्टअप और नवाचार क्षेत्र के बीच सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है।
HighLights
उपकार आहूजा इनोवेशन मिशन पंजाब के सलाहकार नियुक्त।
उद्योग और स्टार्टअप के बीच तालमेल बढ़ेगा।
युवा उद्यमियों को मिलेंगे नए अवसर और मार्गदर्शन।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स के अध्यक्ष एवं न्यू स्वान ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उपकार सिंह आहूजा को इनोवेशन मिशन पंजाब का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र और उभरते स्टार्टअप एवं नवाचार क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इनोवेशन मिशन पंजाब सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार के माहौल को मजबूत करने पर काम कर रहा है। इसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों, उद्यमियों, मार्गदर्शकों और उद्योग जगत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, आधारभूत ढांचा, पूंजी और बाजार से जुड़े अवसर उपलब्ध कराना है।
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पंजाब उद्योग और स्टार्टअप्स का बढ़ेगा तालमेल
उपकार सिंह आहूजा को उद्योग नेतृत्व, उद्यमिता, विनिर्माण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास का लंबा अनुभव है। माना जा रहा है कि उनकी विशेषज्ञता से पंजाब के पारंपरिक औद्योगिक आधार और तेजी से उभरते स्टार्टअप एवं नवाचार क्षेत्र के बीच संपर्क और मजबूत होगा।
आहूजा ने अपनी नियुक्ति पर कहा कि उद्योग और स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ाना, नई तकनीक को अपनाना तथा नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना पंजाब को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह युवा उद्यमियों के लिए बेहतर अवसर तैयार करने की दिशा में काम करेंगे।
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तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर
उन्होंने कहा कि उद्योग विशेषज्ञों से मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए तकनीकी समाधान विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे युवाओं को अपने नए विचारों को कारोबार में बदलने के लिए जरूरी सहयोग मिल सकेगा।
उद्योग जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि आहूजा की नियुक्ति से पंजाब में स्थापित उद्योगों और नई पीढ़ी के उद्यमियों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं। इससे नवाचार, तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
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