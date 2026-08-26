उपकार आहूजा को मिली नई जिम्मेदारी, इनोवेशन मिशन पंजाब के सलाहकार नियुक्त; उद्योग-स्टार्टअप तालमेल पर रहेगा जोर

जागरण संवाददाता, लुधियाना। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स के अध्यक्ष एवं न्यू स्वान ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उपकार सिंह आहूजा को इनोवेशन मिशन पंजाब का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र और उभरते स्टार्टअप एवं नवाचार क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इनोवेशन मिशन पंजाब सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार के माहौल को मजबूत करने पर काम कर रहा है। इसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों, उद्यमियों, मार्गदर्शकों और उद्योग जगत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, आधारभूत ढांचा, पूंजी और बाजार से जुड़े अवसर उपलब्ध कराना है।

आहूजा ने अपनी नियुक्ति पर कहा कि उद्योग और स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ाना, नई तकनीक को अपनाना तथा नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना पंजाब को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह युवा उद्यमियों के लिए बेहतर अवसर तैयार करने की दिशा में काम करेंगे।