रेपो रेट बढ़ते ही MSME पर बढ़ेगा ब्याज का बोझ, 1 करोड़ के कर्ज पर 25 हजार रुपये सालाना पड़ेगा अतिरिक्त भार

मुनीश शर्मा, लुधियाना। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत किए जाने पर वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने चिंता जताई है। फोरम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से हस्तक्षेप कर इस फैसले के एमएसएमई, मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करने की मांग की है।

वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष बादिश जिंदल ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन मौजूदा महंगाई मुख्य रूप से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, ऊर्जा लागत, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान जैसे आपूर्ति पक्ष के कारणों से प्रभावित है। ऐसे में ब्याज दर बढ़ाने से आयातित महंगाई पर प्रभाव सीमित रहेगा, जबकि उद्योगों, कारोबारियों और उपभोक्ताओं की कर्ज लागत बढ़ जाएगी।

फोरम ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में करीब 30 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत योगदान देता है तथा 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ऐसे में सस्ती वित्तीय सुविधा इस क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्याज दर बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटने और रोजगार व विस्तार की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।

फोरम के मुताबिक बढ़ी हुई ब्याज लागत का असर केवल ऋण तक सीमित नहीं रहेगा। कच्चे माल, परिवहन, वेयरहाउसिंग और इन्वेंट्री फाइनेंसिंग की लागत बढ़ने से उद्योगों को उत्पादों के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं, जिसका अंतिम बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।