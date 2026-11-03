लुधियाना के जस्सियां रोड पर पटाखों से झुग्गियों में लगी आग, 5 सिलिंडर फटने से 15 आशियाने खाक; 4 लोग झुलसे

जागरण संवाददाता, लुधियाना। जस्सियां रोड पर सोमवार देर रात पटाखों की चिंगारी से झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 15 झुग्गियां इसकी चपेट में आ गईं। आग की चपेट में आने से तीन से चार लोग झुलसे भी हैं।

इस दौरान झुग्गियों में रखे एक के बाद एक चार से पांच गैस सिलिंडर धमाकों के साथ फट गए। सिलिंडरों में हुए धमाकों से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात करीब 11:30 बजे झुग्गियों में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखों से निकली चिंगारी झुग्गियों तक पहुंचने के कारण आग लगी। तेजी से फैली आग झुग्गियां पास-पास होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और करीब 15 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग लगातार फैलती रही।

पंजाब में लुधियान के जस्सियां रोड पर पटाखों की चिंगारी से आग भड़क गई और 15 झुग्गियां जलकर खाक हो गई है। इस दौरान सिलिंडर भी फटने लगे। 4 लोगों के झुलसने की सूचना है। #Punjab https://t.co/YyNuec862t — Piyush Pandey (@piyush_bebak_) November 2, 2026 इसी बीच झुग्गियों में रखे गैस सिलिंडरों में धमाके होने शुरू हो गए। एक के बाद एक चार से पांच सिलिंडर फटने से स्थिति और भयावह हो गई।