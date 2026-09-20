लुधियाना के फार्म हाउस में पार्टी कर रहे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग, 22 से ज्यादा राउंड चले; दो घायल
लुधियाना के कुलीवाल में फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग में दो घायल हुए। पुलिस ने 16 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया।
HighLights
लुधियाना के कुलीवाल फार्म हाउस में पार्टी पर फायरिंग हुई।
अंधाधुंध गोलीबारी में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए।
पुलिस ने 18 खोल बरामद किए, मालिकाना हक विवाद की आशंका।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 7 के अंतर्गत गांव कुलीवाल में रविवार तड़के फार्म हाउस में पार्टी कर रहे युवकों पर हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से वहां अफरा-तफरी मच गई। हमले में दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूसों के 18 खोल बरामद किए हैं। मामले में चार नामजद सहित 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
घायलों की पहचान गुरमेल पार्क, टिब्बा रोड निवासी 32 वर्षीय अंकुश चोपड़ा और उसके दोस्त राजदीप सिंह के रूप में हुई है। अंकुश की बाईं आंख के ऊपर छर्रे लगे हैं, जबकि राजदीप के कंधे में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए पहले निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत को देखते हुए बाद में उन्हें मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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घर बनाने की खुशी में कर रहे थे पार्टी
शिकायतकर्ता अंकुश चोपड़ा ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त नया घर बना रहा था। इसी खुशी में रविवार तड़के वे गांव कुलीवाल स्थित राजू फार्म्स में पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान अचानक फार्म हाउस की बाहरी दीवार गिरने जैसी आवाज सुनाई दी।
आवाज सुनकर अंकुश और उसके साथ मौजूद अन्य युवक बाहर की तरफ गए। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद हथियारबंद लोगों ने उन पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं। देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। युवकों ने बचने का प्रयास किया, लेकिन फायरिंग में अंकुश और राजदीप घायल हो गए।
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स्कॉर्पियो पर भी लगीं कई गोलियां
शिकायत के अनुसार, हमलावरों ने 20 से ज्यादा राउंड फायर किए। इस दौरान वहां खड़ी उनके दोस्त हक्कुदीन की स्कॉर्पियो गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। गोलियां गाड़ी पर भी लगीं। गोलीबारी के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के दौरान कारतूसों के 18 खोल बरामद किए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि फायरिंग करने वालों की पहचान और उनके घटनास्थल तक पहुंचने तथा वहां से फरार होने के बारे में जानकारी मिल सके।
फार्म हाउस के मालिकाना हक का विवाद
थाना प्रभारी निरीक्षक गगनदीप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फार्म हाउस के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। पुलिस को आशंका है कि इसी विवाद के चलते युवकों पर हमला किया गया हो सकता है।
पुलिस ने चार नामजद आरोपितों और उनके 12 अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपित फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में फायरिंग की वास्तविक वजह, आरोपितों की भूमिका और हमले में इस्तेमाल हथियारों के बारे में जांच की जा रही है। घायल युवकों के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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