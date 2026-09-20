लुधियाना के फार्म हाउस में पार्टी कर रहे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग, 22 से ज्यादा राउंड चले; दो घायल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 7 के अंतर्गत गांव कुलीवाल में रविवार तड़के फार्म हाउस में पार्टी कर रहे युवकों पर हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से वहां अफरा-तफरी मच गई। हमले में दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूसों के 18 खोल बरामद किए हैं। मामले में चार नामजद सहित 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

घायलों की पहचान गुरमेल पार्क, टिब्बा रोड निवासी 32 वर्षीय अंकुश चोपड़ा और उसके दोस्त राजदीप सिंह के रूप में हुई है। अंकुश की बाईं आंख के ऊपर छर्रे लगे हैं, जबकि राजदीप के कंधे में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए पहले निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत को देखते हुए बाद में उन्हें मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आवाज सुनकर अंकुश और उसके साथ मौजूद अन्य युवक बाहर की तरफ गए। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद हथियारबंद लोगों ने उन पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं। देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। युवकों ने बचने का प्रयास किया, लेकिन फायरिंग में अंकुश और राजदीप घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के दौरान कारतूसों के 18 खोल बरामद किए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि फायरिंग करने वालों की पहचान और उनके घटनास्थल तक पहुंचने तथा वहां से फरार होने के बारे में जानकारी मिल सके।

फार्म हाउस के मालिकाना हक का विवाद थाना प्रभारी निरीक्षक गगनदीप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फार्म हाउस के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। पुलिस को आशंका है कि इसी विवाद के चलते युवकों पर हमला किया गया हो सकता है।