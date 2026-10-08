खन्ना में आढ़ती से दिनदहाड़े 15 लाख की लूट, बैंक से निकलते ही बंदूक दिखाकर लूटा; कार भी ले गए साथ

जागरण संवाददाता, खन्ना। लुधियाना जिले के खन्ना में गुरुवार को दिनदहाड़े लूट की घटना हुई है। खन्ना के एचडीएफसी बैंक के बाहर एक आढ़ती से करीब 15 लाख रुपए की नकदी लूट ली गई। जानकारी के अनुसार, आढ़ती अमलोह से पेमेंट लेने खन्ना स्थित एचडीएफसी बैंक पहुंचे थे। लुटेरों के मंडी गोबिंदगढ़ की तरफ भागने की खबर है। आढ़ती के अनुसार बैंक से पैसे लेकर जैसे ही वे अपनी गाड़ी में बैठे, दो लुटेरों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया।

लुटेरों ने आढ़ती से 15 लाख रुपए लूटे और उनकी गाड़ी भी लेकर भाग गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की तलाश जारी है। पुलिस अभी लुटेरों का पीछा कर रही है। कैश छीनने के बाद लुटेरे आढ़ती की वेन्यू कार को लेकर फरार हो गए।