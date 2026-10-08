खन्ना में आढ़ती से दिनदहाड़े 15 लाख की लूट, बैंक से निकलते ही बंदूक दिखाकर लूटा; कार भी ले गए साथ
खन्ना में बैंक के बाहर दो लुटेरों ने आढ़ती से बंदूक के बल पर 15 लाख रुपये लूट लिए। आरोपित उसकी कार लेकर मंडी गोबिंदगढ़ की ओर फरार हुए।
HighLights
खन्ना में एचडीएफसी बैंक के बाहर आढ़ती से लूट।
दिनदहाड़े 15 लाख रुपये नकद और कार छीनी गई।
लुटेरे गन पॉइंट पर वारदात कर फरार हुए।
जागरण संवाददाता, खन्ना। लुधियाना जिले के खन्ना में गुरुवार को दिनदहाड़े लूट की घटना हुई है। खन्ना के एचडीएफसी बैंक के बाहर एक आढ़ती से करीब 15 लाख रुपए की नकदी लूट ली गई। जानकारी के अनुसार, आढ़ती अमलोह से पेमेंट लेने खन्ना स्थित एचडीएफसी बैंक पहुंचे थे। लुटेरों के मंडी गोबिंदगढ़ की तरफ भागने की खबर है। आढ़ती के अनुसार बैंक से पैसे लेकर जैसे ही वे अपनी गाड़ी में बैठे, दो लुटेरों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया।
लुटेरों ने आढ़ती से 15 लाख रुपए लूटे और उनकी गाड़ी भी लेकर भाग गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की तलाश जारी है। पुलिस अभी लुटेरों का पीछा कर रही है। कैश छीनने के बाद लुटेरे आढ़ती की वेन्यू कार को लेकर फरार हो गए।
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घटनास्थल, जहां लूट को अंजाम दिया गया।
अमलोह के गांव भद्दलथूहा में आढ़ती का कारोबार
जानकारी के अनुसार आढ़ती का नाम अभी सामने नहीं आया है। अमलोह के गांव भद्दलथूहा में आढ़ती का कारोबार है। खन्ना में भी कारोबार के सिलसिले में पैसों का लेनदेन करते हैं। धान का सीजन चल रहा है। किसानों को फसल के भुगतान या अन्य कामकाज को लेकर बड़ी पेमेंट का आदान प्रदान करते रहते हैं। पेमेंट लेने के लिए ही वह बैंक पहुंचे थे। जैसे ही पेमेंट लेकर बाहर निकले तो ये वारदात हो गई।
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खन्ना पुलिस कर रही जांच
खन्ना की सिटी थाना 1 की पुलिस जांच कर रही है। एसएचओ हरविंदर सिंह ने लूट की वारदात की पुष्टि की है। सूचना मिलते ही एसएसपी डाॅ. दर्पण आहलूवालिया ने तुरंत पूरे इलाके को सील करवा दिया। सिटी थाना 1 और सीआईए स्टाफ की टीमें लुटेरों की तलाश कर रही हैं। वहीं, एक टीम सीसीटीवी भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके।
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