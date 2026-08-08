भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ढिल्लों पहुंचे लुधियाना, नई टीम से संगठन विस्तार पर मंथन; नाराज नेताओं से लेंगे फीडबैक

जागरण संवाददाता, लुधियाना। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों शनिवार को लुधियाना पहुंचे। मॉडल टाउन डी ब्लाक स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ढिल्लों का यह लुधियाना दौरा संगठनात्मक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है।

यहां पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा जिला, मंडल और कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें करेंगे। बैठकों में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और संगठन के विस्तार की रणनीति पर विशेष रूप से चर्चा होगी।

प्रदेश अध्यक्ष नई टीम के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जिलों में पार्टी की मौजूदा स्थिति, मंडल स्तर पर चल रही गतिविधियों और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली जाएगी।

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प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की नई टीम के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। आगामी राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की योजना तैयार की जा सकती है।

पार्टी के भीतर सामने आ रहे मतभेदों को दूर कर बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर रहने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं तथा सुझावों को सुनकर संगठन को एकजुट रखने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि प्रदेश की नई टीम के साथ सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय स्थापित हो और संगठनात्मक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ें।