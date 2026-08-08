'हेलो अंकल अमरिंदर...', राहुल के बयान से गरमाई पंजाब की सियासत, कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर कैप्टन का आया जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दिल्ली में आयोजित जेन-जी संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पसंदीदा नेताओं में कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लेकर राहुल गांधी ने नई चर्चा छेड़ दी है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ आसानी से घुल-मिल जाता हूं। वह बेहद सहज हैं और सैन्य इतिहास के विशेषज्ञ हैं, इसलिए मुझे पसंद हैं। हैलो अंकल अमरिंदर...। ’राहुल के इस बयान के सामने आते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में संभावित वापसी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह का आया रिएक्शन इसी बीच, कैप्टन अमरिंदर सिंह समाचार एजेंसी पीटीआई से फोन पर कहा कि राहुल का उनके बारे में अच्छा बोलना अच्छा लगा। उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी मेरे सहपाठी और मित्र थे। मेरे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी के साथ हमेशा रहेंगे, राजनीतिक रूप से वह भाजपा के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो राहुल गांधी ने कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी साझा किया। इससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई कि कैप्टन की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। यह चर्चा पहले भी तब शुरू हुई थी जब कैप्टन ने कहा था कि कांग्रेस में फैसले उनसे पूछकर होते थे, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पंजाब कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है।