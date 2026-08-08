लुधियाना में पुरानी रंजिश का खूनी खेल, कार में बैठे युवक पर पांच गोलियां बरसाकर हत्या; CCTV में कैद घटना

संवाद सहयोगी, लुधियाना। लुधियाना के टिब्बा रोड के स्वतंत्र नगर इलाके में शुक्रवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने तीन दोस्तों को घर छोड़ने आया था। इसी दौरान दूसरी कार में सवार होकर आए हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

अचानक हुई फायरिंग से घबराए तीन युवक कार से निकलकर गली की तरफ भाग गए, लेकिन कार चला रहा युवक बाहर नहीं निकल सका। हमलावरों की करीब पांच गोलियां लगने से उसकी कार के अंदर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अरजिंदर सिंह के रूप में हुई है। पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में हमलावर कार पर लगातार गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर हमलावरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी कार गली के बाहर पहुंची, तभी दूसरी तरफ से आए कार सवार युवकों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने कार को निशाना बनाते हुए कई गोलियां चलाईं। फायरिंग होते ही कार में बैठे तीन युवक किसी तरह बाहर निकले और भागकर अपनी जान बचाई। अरजिंदर सिंह के माथे और शरीर पर करीब पांच गोलियां लगीं। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

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