फगवाड़ा में युवक ने रची दोस्त की हत्या की साजिश, शव बेईं में फेंका; मुख्य आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा (कपूरथला)। फगवाड़ा के थाना सदर इलाके से दोस्ती को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। एक युवक की हत्या कर उसका शव भाखड़ियां गांव की बेईं में फेंक दिया गया। शव तीन दिन तक पानी में बहता रहा और माधोपुर गांव के पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मामले में चार आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

आरोपितों की पहचान शौकत अली उर्फ नौनी पुत्र बाबू दीन वासी बहानी (गिरफ्तार), टेगा अली पुत्र बाबूदीन,सैफू पुत्र सुरमदीन और लियाकत अली उर्फ लियाको के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पहचान शाहरुख खान वासी गांव कोटली थान सिंह पतारा जिला जालंधर के रूप में हुई है।