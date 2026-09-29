अमित शाह के दौरे से पहले जालंधर में लिखे गए विवादित नारे, वीडियो जारी कर पन्नू ने ली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 सितंबर को जालंधर दौरे से पहले शहर में दीवारों पर विवादित नारे लिखे मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। रेडक्रॉस भवन की दीवारों पर ‘BJP भगाओ पंजाब’ और ‘पंजाब का हल खालिस्तान’ जैसे नारे लिखे पाए गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल दीवारों पर काली स्याही पोतकर नारों को मिटवा दिया और जांच शुरू कर दी।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से एक वीडियो जारी कर इन नारों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। वीडियो में पन्नू की ओर से भाजपा पर नशे से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दीवारों पर नारे किसने लिखे और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे।

अमित शाह 30 सितंबर को जालंधर-फगवाड़ा हाईवे पर परागपुर के पास होने वाली भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब’ महारैली को संबोधित करेंगे। पंजाब में निकाली जा रही चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राओं’ का समापन भी इसी कार्यक्रम में होना है।