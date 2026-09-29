अमित शाह के दौरे से पहले जालंधर में लिखे गए विवादित नारे, वीडियो जारी कर पन्नू ने ली जिम्मेदारी
केंद्रीय गृह मंत्री के जालंधर दौरे से ठीक पहले रेडक्रॉस भवन की दीवारों पर विवादित नारे लिखे मिले। पुलिस ने तुरंत नारे मिटवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 सितंबर को जालंधर दौरे से पहले शहर में दीवारों पर विवादित नारे लिखे मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। रेडक्रॉस भवन की दीवारों पर ‘BJP भगाओ पंजाब’ और ‘पंजाब का हल खालिस्तान’ जैसे नारे लिखे पाए गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल दीवारों पर काली स्याही पोतकर नारों को मिटवा दिया और जांच शुरू कर दी।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से एक वीडियो जारी कर इन नारों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। वीडियो में पन्नू की ओर से भाजपा पर नशे से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दीवारों पर नारे किसने लिखे और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे।
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सीसीटीवी और अन्य सुराग खंगाल रही पुलिस
अमित शाह के दौरे को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सक्रिय हैं। ऐसे में संवेदनशील स्थानों पर लिखे गए नारों को सुरक्षा के लिहाज से गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस की ओर से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है।
अमित शाह 30 सितंबर को जालंधर-फगवाड़ा हाईवे पर परागपुर के पास होने वाली भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब’ महारैली को संबोधित करेंगे। पंजाब में निकाली जा रही चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राओं’ का समापन भी इसी कार्यक्रम में होना है।
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63 एकड़ में तैयार हो रहा रैली स्थल
रैली के लिए परागपुर जीटी रोड के पास बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब 63 एकड़ क्षेत्र में रैली से जुड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि लगभग 28 एकड़ में विशाल एसी पंडाल तैयार किया जा रहा है। पंडाल में करीब 25 हजार कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं।
रैली स्थल तक आने वाले लोगों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था और मार्ग निर्धारित किए जा रहे हैं। दूर-दराज से आने वाले लोगों को कार्यक्रम देखने में सुविधा हो, इसके लिए एलइडी स्क्रीन लगाने की भी तैयारी है।दीवारों पर नारे लिखे जाने की घटना के बाद पुलिस के सामने अब आरोपितों की पहचान करने और घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने की चुनौती है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि नारे लिखने की घटना में कौन लोग शामिल थे।
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