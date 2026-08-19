पंजाब मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन की हड़ताल, जालंधर में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और तहसील में काम कराया बंद

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन ने 21 अगस्त तक हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है। बुधवार को हड़ताल के दौरान यूनियन के सदस्यों ने बस स्टैंड के नजदीक स्थित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर शुरू हुआ काम बंद करवा दिया। इस दौरान वहां अपने वाहनों के साथ पहुंचे लोगों ने यूनियन की कार्रवाई का विरोध किया और हंगामा किया।

लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर काम बंद पड़ा हुआ है। बुधवार को उन्हें उम्मीद थी कि ट्रैक पर काम शुरू होगा, इसलिए वे दोपहिया और चारपहिया वाहन लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के सदस्यों ने वहां पहुंचकर काम दोबारा बंद करवा दिया। इससे वाहन चालकों में नाराजगी देखने को मिली।

मौके पर पहुंचे लोगों ने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े काम पहले ही कई दिनों से प्रभावित हैं। ऐसे में बार-बार काम बंद होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका कहना था कि वाहन लेकर पहुंचने के बाद भी काम नहीं हो पाया, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ा।