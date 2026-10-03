'पहले पोता होने पर MLA, दूसरा पोता होने पर चीफ'; परगट सिंह के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर पत्नी ने जाहिर की खुशी

जागरण संवाददाता, जालंधर। विधायक परगट सिंह के पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के अध्यक्ष बनने की खुशी में उनके घर पर जश्न मनाया गया।

भले ही परगट सिंह इस समय दिल्ली में हैं, लेकिन उनके घर पर उनकी पत्नी बरिंदर कौर, परिवारजनों और समर्थकों ने ढोल की थाप पर नाच-गाकर खुशी मनाई, पटाखे फोड़े और एक-दूसरे को बधाई दी।

बरिंदर कौर ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए दोहरी खुशी का अवसर है। उन्होंने बताया कि जब उनके पहले पोते तेग का जन्म हुआ था, तब परगट सिंह विधायक बने थे। अब दूसरे पोते के जन्म के साथ उन्हें पीपीसीसी का अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी मिली है।