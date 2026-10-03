सुबह वड़िंग ने सौंपा राहुल को इस्तीफा, शाम को परगट बने पंजाब कांग्रेस के प्रधान; क्या होंगी अब चुनौतियां?

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। कांग्रेस हाईकमान ने जालंधर कैंट से विधायक व भारतीय हाकी टीम के कप्तान रहे पूर्व ओलिंपियन परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस प्रधान नियुक्त किया है।

देर शाम को इसकी घोषणा होने के साथ ही राज्य में पिछले कुछ दिनों से विजय इंदर सिंगलो को पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश प्रधान बनाए जाने को लेकर चर्चाओं को भी विराम लग गया है।

इससे पहले सुबह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंपा। वडिंग के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही हाईकमान ने परगट को नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया।

पंजाब की सियासत में बड़ा फेरबदल इसके साथ ही करीब तीन महीने से प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी व सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा गुट की दोनों ही मांगें अब पूरी हो गई हैं।

हाईकमान ने पहले बघेल को हटाकर सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी और अब प्रदेश प्रधान की जिम्मेदारी परगट सिंह को सौंप दी है। वे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुट के करीबी माने जाते हैं। उन्हें एक गंभीर राजनीतिज्ञ भी माना जाता है। परगट की नियुक्ति के साथ ही कांग्रेस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई को घोषित विभिन्न चुनाव संबंधी समितियों में कोई बदलाव नहीं होगा।

परगट के लिए चुनौती

पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार विजेता व पूर्व पुलिस अधिकारी परगट सिंह के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के विभिन्न धड़ों को एकजुट कर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देना होगी। गुटबाजी के कारण ही वड़िंग को एक जुलाई को हाईकमान की ओर से उन्हें प्रदेश प्रधान बनाए रखने के बावजूद पद से इस्तीफा देना पड़ा है।

2012 में रखा राजनीति में कदम परगट सिंह ने 2012 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के टिकट पर जालंधर कैंट से विधानसभा चुनाव जीता। नवंबर 2016 में वे शिअद छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए और 2017 व 2022 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक परगट सिंह पंजाब के कैबिनेट मंत्री रहे।