पंजाब कांग्रेस में फिर 2021-22 वाला संकट ? राजा वड़िंग को हटाने का फैसला कहीं 2027 में न पड़ जाए भारी

डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के इस्तीफे के बाद पार्टी के सामने सिर्फ नए अध्यक्ष के चयन की चुनौती नहीं है, बल्कि चुनाव से कुछ महीने पहले संगठन को संभालने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की बड़ी परीक्षा भी शुरू हो गई है। हाईकमान ने वड़िंग को हटाने का फैसला ऐसे समय में किया है, जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है।

वड़िंग ने हाईकमान द्वारा बदलाव का फैसला बताए जाने के बाद इस्तीफा दिया है। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर 2021-22 की यादें भी ताजा कर दी हैं। सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी दौरान प्रदेश कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के पास थी और पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर लगातार टकराव चलता रहा।

कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 2022 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें हासिल कीं। हालांकि 2022 की हार को केवल नेतृत्व परिवर्तन से जोड़ना सही नहीं होगा।

अब 2027 में भी लगभग वैसी ही चुनौती सामने है। वड़िंग करीब साढ़े चार साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे और पार्टी के संगठन को चुनावी मोड में ले जाने की कोशिश करते रहे। अब उनके हटने के बाद नए अध्यक्ष को न केवल संगठनात्मक ढांचा संभालना होगा, बल्कि वड़िंग समर्थक नेताओं, चन्नी खेमे और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन भी बनाना होगा।