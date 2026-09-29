LPU में 5 दिन पहले ही रची गई थी बवाल की साजिश, गर्ल्स हॉस्टल से वायरल हुई थी Reddit पर फर्जी पोस्ट

दिनेश कुमार, जालंधर। शनिवार 26 सितंबर की देर रात को फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न की अफवाहों के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। एलपीयू में शनिवार की रात से शुरू हुआ बवाल पुलिस जांच में प्रथम जांच में एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।

पुलिस के हाथ ऐसा मैसेज लगा है जोकि वहां पर बड़े स्तर पर तोड़फोड़ और आगजनी से पांच दिन पहले इंटरनेट मीडिया के रेडिट प्लेटफार्म के माध्यम से एलपीयू के एक गर्ल्स हास्टल में पहुंचा था। यहीं से यह पूरे कैंपस में प्रसारित किया गया। उस समय छात्रों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

पांच दिन पहले रचा गया था षड़यंत्र पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि पांच दिन बाद शनिवार को क्या हुआ कि देर रात को छात्र इतने उग्र हो गए कि तोड़फोड़ के साथ-साथ वाहनों को आग लगा दी।

रेडिट इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म है जहां लोग आपस में मैसेज के माध्यम से बातचीत करते हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी इस बात को माना है कि मैसेज छात्राओं के हास्टल से ही प्रसारित हुआ था। मैसेज में छात्रा से दुष्कर्म की बात कही गई थी मैसेज में एक छात्रा से हास्टल में दुष्कर्म और दो दिन बाद उसके द्वारा आत्महत्या करने की बात कही गई थी। साइबर सेल मैसेज को हास्टल तक पहुंचाने वाले के आइपी एड्रेस का पता लगाने में जुटी है।