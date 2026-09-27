LPU Protest: 10 दिनों तक क्लास बंद, एग्जाम की डेट भी बदली; छात्रों के बवाल के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) परिसर में शनिवार देर रात और रविवार को हुए भारी बवाल, तोड़ाफोड़ तथा आगजनी की घटनाओं के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक प्रशासनिक निर्णय लिया है। कैंपस में माहौल को देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नोटिस जारी कर 10 दिनों के लिए सभी नियमित कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है।

यह निलंबन 28 सितंबर से प्रभावी माना जाएगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में आयोजित होने वाली मिड-टर्म परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्रों को भेजे गए आधिकारिक संदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए छात्र अपने माता-पिता और अभिभावकों की सहमति से अपने-अपने घर या गृह नगर जा सकते हैं।

गौरतलब है कि छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और आत्महत्या की अफवाह फैलने के बाद परिसर में छात्रों का गुस्सा भड़क गया था, जिससे देर रात तोड़फोड़, आगजनी और हाईवे जाम जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो गईं। पुलिस और प्रशासन के भारी प्रयासों के बावजूद रात भर माहौल गरमाया रहा। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए अब यूनिवर्सिटी ने यह बड़ा कदम उठाया है।