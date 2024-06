Kangana Ranaut Slap Row: 'पंजाब आतंकवादी है... कहना गलत', कंगना के बयान पर CM मान ने गिना डाली पंजाब की खासियतें

डिजिटल डेस्क, जालंधर। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी मामले में अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान भी सामने आया है।

#WATCH | On Kangana Ranaut-CISF constable incident, Punjab CM Bhagwant Mann says, "That was anger. She (Kangana Ranaut) had said things earlier and there was anger for it in the heart of the girl (CISF constable). This should not have happened. But in reply to it, despite being a… pic.twitter.com/cFhWBw5fxb