हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डेडलाइन खत्म, जालंधर पुलिस ने नाकेबंदी में रोकी BSP नेता बलविंदर सिंह की गाड़ी

जालंधर पुलिस ने नाकेबंदी में रोकी BSP नेता बलविंदर सिंह की गाड़ी। फाइल फोटो

जालंधर, जागरण संवाददाता। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर पुलिस की नाकाबंदी के दौरान शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के नेता बलविंदर सिंह की गाड़ी रोकी गई। शुक्रवार को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डेडलाइन खत्म होने के बाद जालंधर में चारों तरफ नाकाबंदी की गई है। पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 3000 और तीसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी का नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पुलिस किसी भी रसूखदार को नहीं बक्श रही है।

