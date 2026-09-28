500 रुपये कर्ज से मिठाई दुकान और लवली ग्रुप का सफर... 50 देशों के 30 हजार छात्र; कौन हैं LPU के मालिक अशोक मित्तल?

अंकित शर्मा, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हिंसा के बाद से एलपीयू अभी सुर्खियों में है। क्या आप जानते हैं एलपीयू की नींव कैसे पड़ी और इसके संस्थापक कौन हैं?

मिठाई से सफर की शुरुआत लवली ग्रुप शुरुआत किसी बड़े कारोबार से नहीं, बल्कि लवली स्वीट हाउस से हुई थी। 500 रुपये के कर्ज से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर लवली ग्रुप तक पहुंचा है। मेहनत, संघर्ष और दूरदृष्टि के साथ कारोबार को बढ़ाते हुए लवली स्वीट्स से लवली ऑटो मोबाइल के क्षेत्र, फिर शिक्षा के क्षेत्र में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का विशाल एंपायर खड़ा हुआ। यह यूनिवर्सिटी 600 से अधिक एकड़ में बनी है, जहां केवल देश और विदेश के 30 से 35 हजार छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं।

भारत-पाक बंटवारा, जालंधर पहुंचा पूरा परिवार इस सफर की शुरुआत भी भारत-पाक बंटवारे के साथ हुई थी, जब डॉ. अशोक कुमार मित्तल का परिवार जालंधर कैंट स्टेशन पर ही उतरा था। जहां उनके पिता बलदेव राज मित्तल ने वर्ष 1961 में 500 रुपये का कर्ज लेकर जालंधर कैंट (कैंटोनमेंट एरिया) में मिठाई की दुकान खोली और उसका नाम लवली स्वीट हाउस रखा।

पंजाब के बने टॉप ऑटोमोबाइल के डीलर 1968 में उनके बड़े बेटे रमेश मित्तल ने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 11वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। 1977 में दूसरे बेटे नरेश मित्तल भी इसी व्यवसाय से जुड़ गए। देखते ही देखते लवली स्वीट्स के नाम पंजाब के कौने-कौन में फैलने लगा।

1984 में अशोक मित्तल पढ़ाई के साथ-साथ पिता के व्यवसाय में आ गए और 1991 में ऑटो मोबाइल सेक्टर में कारोबार की शुरुआत बजाज कंपनी की डीलरशिप से की। 1996 में मारुति सुजुकी की लीडरशिप ली और अशोक मित्तल पंजाब के टॉप ऑटोमोबाइल के डीलर बने।