अमित शाह की जनसभा के लिए तैयारियां! 63 एकड़ में रैली, 28 एकड़ का AC पंडाल, 1 लाख समर्थक पहुंचने का अनुमान
जालंधर में 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नशा विरोधी महारैली होगी। 63 एकड़ में बनने वाले ...और पढ़ें
HighLights
अमित शाह की 30 सितंबर को जालंधर में महारैली।
63 एकड़ में रैली, 28 एकड़ का विशाल एसी पंडाल।
नशा मुक्त पंजाब यात्रा का समापन, 1 लाख समर्थक अपेक्षित।
जागरण संवाददाता, जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 30 सितंबर को प्रस्तावित महारैली करीब 63 एकड़ जमीन पर होगी। इसमें से अकेले 28 एकड़ में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। पहले रैली 40 एकड़ मैं प्रस्तावित थी, फिर यह बढ़कर 50 हुई और अब लोगों के आने का अनुमान बढ़ने के बाद इसे 63 एकड़ में कर दिया गया है।
भाजपा पंजाब में चार 'नशा मुक्त पंजाब यात्राएं' निकाल रही है और चारों यात्राओं का समापन जालंधर की इसी रैली में होगा। इस कारण इसे अब तक की सबसे बड़ी रैली बनाने का दावा किया जा रहा है।
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25 हजार से ज्यादा कुर्सियां लगेंगी
आयोजकों के अनुसार पंडाल पूरी तरह एयर कंडीशन्ड होगा और इसमें 25,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई जा रही हैं। हालांकि भीड़ का अनुमान एक लाख से अधिक का है, कुछ अनुमान दो लाख तक भी हैं। दूर बैठे कार्यकर्ताओं को मंच स्पष्ट दिखे और आवाज साफ सुनाई दे, इसके लिए पंडाल के अंदर कई जगह बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। पंडाल के बाहर भी एलईडी की व्यवस्था होगी ताकि जगह भरने के बाद बाहर खड़े कार्यकर्ता भी भाषण सुन सकें।
पार्किंग के खास इंतजाम
वाहनों की पार्किंग के लिए चार साइट तैयार की गई हैं। अनुमान है कि रैली में 3,000 से ज्यादा बसें और करीब 2,000 छोटे वाहन पहुंचेंगे। इसलिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। पंडाल के पास वीआईपी पार्किंग होगी, जबकि तीन अन्य पार्किंग दोआबा, माझा और मालवा से आने वाले लोगों के रूट के हिसाब से अलग-अलग दिशाओं में बनाई जा रही हैं। सभी पार्किंग को इस तरह प्लान किया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो।
जिला भाजपा प्रधान अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि पंडाल में 25,000 कुर्सियां होंगी और बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर भी रैली में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश और जिला नेतृत्व रोजाना मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहा है।
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प्रदेश महामंत्री ने लिया जायजा
जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 30 सितंबर को परागपुर जीटी रोड, होटल लिली रिजॉर्ट के समीप होने वाली नशा मुक्ति महारैली की तैयारियों का भाजपा प्रदेश महामंत्री परमिंदर सिंह बराड़ ने शुक्रवार को जायजा लिया।
बराड़ ने पंडाल निर्माण, मंच व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, सुरक्षा और यातायात प्रबंधों का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और भाजपा इसके खिलाफ जन-जागरण मुहिम चला रही है। यह महारैली युवाओं, किसानों, महिलाओं सहित हर वर्ग की आवाज बनेगी और पंजाब की राजनीति में नई दिशा तय करेगी।
बूथ स्तर पर जनसंपर्क तेज
जिला अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सभी मंडलों, शक्ति केंद्रों और बूथों तक जनसंपर्क तेज कर दिया गया है। जालंधर से उठने वाली यह आवाज नशे, अपराध और अराजकता के खिलाफ मजबूत संदेश देगी।
इस दौरान पूर्व विधायक कृष्णदेव भंडारी, जिला अध्यक्ष मनमीत सिंह विकी, जगबीर सिंह बराड़, सुशील शर्मा, पुनीत शुक्ला, राजेश कपूर, अमरजीत सिंह गोल्डी, अमित भाटिया, वरिंदर बंटी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
नशे से मुक्ति चाहते हैं लोग
जालंधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व महापौर राकेश राठौर ने कहा कि भाजपा द्वारा चलायी जा रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा को प्रदेश के हर वर्ग से अभूतपूर्व जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग नशे की समस्या से मुक्ति चाहते हैं और इसी कारण भाजपा के अभियान के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है।
राकेश राठौर ने कहा कि आज पंजाब नशे की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। उनके अनुसार नशे के कारण अनेक परिवार प्रभावित हुए हैं तथा समाज में असुरक्षा और अपराध की चिंता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि पंजाब के भविष्य और युवाओं के जीवन से जुड़ा जन आंदोलन मानती है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 30 सितंबर को जालंधर के परागपुर में आयोजित होने वाली नशा मुक्ति महारैली पंजाब में नशे के खिलाफ निर्णायक जनजागरण का मंच बनेगी।
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