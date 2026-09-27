अमित शाह की जनसभा के लिए तैयारियां! 63 एकड़ में रैली, 28 एकड़ का AC पंडाल, 1 लाख समर्थक पहुंचने का अनुमान

जागरण संवाददाता, जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 30 सितंबर को प्रस्तावित महारैली करीब 63 एकड़ जमीन पर होगी। इसमें से अकेले 28 एकड़ में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। पहले रैली 40 एकड़ मैं प्रस्तावित थी, फिर यह बढ़कर 50 हुई और अब लोगों के आने का अनुमान बढ़ने के बाद इसे 63 एकड़ में कर दिया गया है।



भाजपा पंजाब में चार 'नशा मुक्त पंजाब यात्राएं' निकाल रही है और चारों यात्राओं का समापन जालंधर की इसी रैली में होगा। इस कारण इसे अब तक की सबसे बड़ी रैली बनाने का दावा किया जा रहा है।

पार्किंग के खास इंतजाम वाहनों की पार्किंग के लिए चार साइट तैयार की गई हैं। अनुमान है कि रैली में 3,000 से ज्यादा बसें और करीब 2,000 छोटे वाहन पहुंचेंगे। इसलिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। पंडाल के पास वीआईपी पार्किंग होगी, जबकि तीन अन्य पार्किंग दोआबा, माझा और मालवा से आने वाले लोगों के रूट के हिसाब से अलग-अलग दिशाओं में बनाई जा रही हैं। सभी पार्किंग को इस तरह प्लान किया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो।



जिला भाजपा प्रधान अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि पंडाल में 25,000 कुर्सियां होंगी और बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर भी रैली में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश और जिला नेतृत्व रोजाना मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहा है।

बूथ स्तर पर जनसंपर्क तेज जिला अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सभी मंडलों, शक्ति केंद्रों और बूथों तक जनसंपर्क तेज कर दिया गया है। जालंधर से उठने वाली यह आवाज नशे, अपराध और अराजकता के खिलाफ मजबूत संदेश देगी।



इस दौरान पूर्व विधायक कृष्णदेव भंडारी, जिला अध्यक्ष मनमीत सिंह विकी, जगबीर सिंह बराड़, सुशील शर्मा, पुनीत शुक्ला, राजेश कपूर, अमरजीत सिंह गोल्डी, अमित भाटिया, वरिंदर बंटी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।