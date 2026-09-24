26 को चौथा शनिवार और 28 से 30 तक देशव्यापी हड़ताल, RBI के आदेश पर रविवार को खुलेंगे बैंक; निपटाएं जरूरी काम

जागरण संवाददाता, जालंधर। सितंबर महीने के अंतिम दिनों में देशभर के बैंक ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन और बैंक शाखाओं से जुड़े कार्यों में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से 28 से 30 सितंबर तक तीन दिनों की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। इस हड़ताल से ठीक पहले 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार और सत्ताइस सितंबर को रविवार का साप्ताहिक अवकाश पड़ रहा है।

हालांकि, आम जनता और बैंक ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक विशेष निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 27 सितंबर यानी रविवार को सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। इसके बावजूद हड़ताल के कारण लगातार सेवाएं प्रभावित होने की पूरी संभावना है।

सप्ताह में 5 दिन काम: हफ्ते में पांच दिन कार्य दिवस की व्यवस्था लागू की जाए।

पेंशन अपडेशन: पुराने कर्मचारियों की पेंशन को अप-टू-डेट (नवीनीकरण) किया जाए।

समान महंगाई भत्ता: सभी पेंशनभोगियों के लिए एक समान महंगाई भत्ते (DA) का प्रावधान हो।

पुरानी पेंशन योजना: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा बहाल करने का विकल्प दिया जाए। डिजिटल बैंकिंग का करें उपयोग हड़ताल और छुट्टियों के इस दौर में लोगों को राहत देने के लिए डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह सक्रिय रहेगी। बैंक शाखाएं बंद रहने पर भी ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सेवाओं का उपयोग करके पैसों का आसानी से हस्तांतरण और बिलों का भुगतान कर सकते हैं।