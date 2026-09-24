26 को चौथा शनिवार और 28 से 30 तक देशव्यापी हड़ताल, RBI के आदेश पर रविवार को खुलेंगे बैंक; निपटाएं जरूरी काम
सितंबर के आखिरी सप्ताह में बैंकों की तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल और छुट्टियों के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती ...और पढ़ें
HighLights
26 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल और अवकाश से सेवाएं प्रभावित।
RBI के आदेश पर 27 सितंबर रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे।
ग्राहक डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करें और जरूरी काम पहले निपटा लें।
जागरण संवाददाता, जालंधर। सितंबर महीने के अंतिम दिनों में देशभर के बैंक ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन और बैंक शाखाओं से जुड़े कार्यों में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से 28 से 30 सितंबर तक तीन दिनों की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। इस हड़ताल से ठीक पहले 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार और सत्ताइस सितंबर को रविवार का साप्ताहिक अवकाश पड़ रहा है।
हालांकि, आम जनता और बैंक ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक विशेष निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 27 सितंबर यानी रविवार को सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। इसके बावजूद हड़ताल के कारण लगातार सेवाएं प्रभावित होने की पूरी संभावना है।
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ग्राहकों को अलर्ट जारी
सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही सचेत करना शुरू कर दिया है। बैंकों ने संदेश भेजकर सलाह दी है कि वे हड़ताल शुरू होने से पहले ही अपनी शाखाओं में जाकर सभी पेंडिंग और आवश्यक कामों को समय रहते पूरा कर लें। हड़ताल के दौरान मुख्य रूप से नकद लेनदेन, चेक क्लियरिंग, महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने और नो योर कस्टमर से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी तरह से ठप रह सकती हैं।
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बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांगे
बैंक यूनियनों ने अपनी कई पुरानी और लंबित मांगों को लेकर इस विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में केवल पांच दिन काम करने की व्यवस्था लागू करना, पेंशन अपडेशन, पेंशनभोगियों के लिए एक समान महंगाई भत्ता देना और पुरानी पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने का विकल्प देना शामिल है। बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
सप्ताह में 5 दिन काम: हफ्ते में पांच दिन कार्य दिवस की व्यवस्था लागू की जाए।
पेंशन अपडेशन: पुराने कर्मचारियों की पेंशन को अप-टू-डेट (नवीनीकरण) किया जाए।
समान महंगाई भत्ता: सभी पेंशनभोगियों के लिए एक समान महंगाई भत्ते (DA) का प्रावधान हो।
पुरानी पेंशन योजना: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा बहाल करने का विकल्प दिया जाए।
डिजिटल बैंकिंग का करें उपयोग
हड़ताल और छुट्टियों के इस दौर में लोगों को राहत देने के लिए डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह सक्रिय रहेगी। बैंक शाखाएं बंद रहने पर भी ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सेवाओं का उपयोग करके पैसों का आसानी से हस्तांतरण और बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
इसके अलावा स्वचालित टेलर मशीन यानी एटीएम से भी नकदी निकाली जा सकेगी। हालांकि, बैंकों में प्रत्यक्ष नकद लेनदेन बंद रहने के कारण करोड़ों रुपये का व्यापार और दैनिक व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में समय रहते अपने वित्तीय काम निपटा लेना ही समझदारी होगी।
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