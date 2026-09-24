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पंजाब में पटवारियों की हड़ताल खत्म, 1000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती; CM मान ने दिए निर्देश

By Dr Sumit Singh SheoranEdited By: Prince Sharma
Published: Thu, 24 Sep 2026 11:12 AM (IST)

मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात के बाद राजस्व पटवार यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है।

पंजाब सीएम भगवंत मान (फाइल)

पंजाब सीएम भगवंत मान (फाइल)

HighLights

  1. पटवार यूनियन ने मुख्यमंत्री मान से बैठक के बाद हड़ताल वापस ली।

  2. सरकार ने 1000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती पर सहमति दी।

  3. पटवारी कैडर को राज्य स्तरीय से जिला स्तरीय करने की मंजूरी।

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ बैठक के बाद राजस्व पटवार यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने पटवारियों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताते हुए 1000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई भर्ती से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और राजस्व संबंधी रोजमर्रा के प्रशासनिक काम अधिक सुचारू होंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।

बैठक में पटवारी कैडर को राज्य स्तरीय से वापस जिला स्तरीय करने की मांग को भी सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पटवारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़ी प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी। जिला स्तरीय कैडर बहाल करने के प्रस्ताव को जल्द ही मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी दिलाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यूनियन के हड़ताल वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने पटवारियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचने की अपील भी की। मान ने भविष्य में सेवा संबंधी मांगों के समाधान के लिए हड़ताल के बजाय बातचीत और आपसी विचार-विमर्श का रास्ता अपनाने को कहा है।

 