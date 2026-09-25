Asian Games 2026: जालंधर के गुरिंदरवीर का पदक का सपना टूटा, 100 मीटर हीट रेस में 5वें स्थान पर रहे

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के धावक गुरविंदर वीर सिंह का एशियाई खेलों में पदक जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। उन्होंने 100 मीटर दौड़ की दूसरी हीट में हिस्सा लिया और 10.32 सेकंड का समय निकाला। इस प्रदर्शन के साथ वह अपनी हीट में पांचवें स्थान पर रहे। उनका यह प्रदर्शन पदक की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं रहा और प्रतियोगिता से उन्हें बाहर होना पड़ा।

गुरविंदर वीर सिंह से एशियाई खेलों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। 100 मीटर जैसी छोटी दूरी की दौड़ में कुछ सेकंड के 100वें हिस्से का अंतर भी खिलाड़ियों के स्थान पर बड़ा असर डालता है। गुरविंदर ने अपनी हीट में पूरी क्षमता के साथ दौड़ लगाई, लेकिन वह शीर्ष स्थान पर पहुंचने में सफल नहीं हो सके।

गुरविंदर के लिए यह पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक की दौड़ में उनका सफर समाप्त हुआ हो। इससे पहले राष्ट्रीय मंडल खेलों में भी वह पदक हासिल करने की दौड़ से बाहर हो गए थे।

खेल प्रेमियों की टूटी उम्मीद गुरविंदर वीर सिंह के एशियाई खेलों में उतरने से खेल प्रेमियों में उत्साह था। जालंधर शहर से जुड़े इस धावक के प्रदर्शन पर स्थानीय खेल जगत की भी नजर थी। हालांकि 100 मीटर दौड़ में पांचवां स्थान हासिल करने के बाद उनका एशियाई खेलों में अभियान समाप्त हो गया।